Una mujer acuchilló a dos personas en pleno Times Square, en Nueva York, y murió después de ser abatida a tiros por la Policía. El violento episodio ocurrió este lunes por la tarde en una de las zonas más concurridas de Manhattan y provocó un amplio operativo de seguridad.

La atacante llevaba dos cuchillos cuando agredió a un hombre y una mujer. Según la información difundida por medios locales, una de las víctimas murió posteriormente a causa de las heridas, mientras que la otra permanecía internada.

El ataque en plena zona turística

El episodio ocurrió cerca de las calles 42 y 43 Oeste y la Séptima Avenida, en pleno Times Square. La zona estaba repleta de turistas cuando se produjo el ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer utilizó los cuchillos para atacar a las dos personas y luego escapó del lugar. La Policía recibió una alerta y comenzó a buscarla en las inmediaciones.

La sospechosa fue localizada poco después cerca de una subestación policial. Cuando los agentes intentaron detenerla, le ordenaron que arrojara los cuchillos, pero la mujer se negó.

Según los reportes, la atacante mantuvo una actitud amenazante y avanzó hacia los policías. Los efectivos utilizaron primero dispositivos eléctricos para intentar reducirla, pero la mujer continuó con el enfrentamiento.

Finalmente, los agentes efectuaron varios disparos. La mujer quedó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde posteriormente se confirmó su muerte.

Una de las víctimas murió

Las dos personas atacadas fueron trasladadas a distintos centros médicos debido a la gravedad de las heridas. Se trataba de un hombre y una mujer.

Con el avance de las horas, las autoridades confirmaron que una de las víctimas murió. La otra permanecía internada, mientras los investigadores trabajaban para determinar las circunstancias exactas del ataque.

Hasta el momento, no se difundieron públicamente las identidades de las víctimas ni de la mujer que protagonizó el ataque.

Times Square quedó bajo un fuerte operativo

Después del episodio, varias calles de los alrededores fueron cerradas al tránsito y al paso de peatones. La Policía desplegó un importante operativo mientras realizaba las pericias y recolectaba evidencias.

En el lugar fueron recuperados los dos cuchillos que llevaba la atacante. La investigación continúa para determinar qué motivó la agresión y reconstruir los minutos previos al ataque.