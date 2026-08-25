Una mujer cayó del colectivo en San Martín y la tuvieron que llevar al hospital

Un incidente de tránsito alteró la tranquilidad en el departamento San Martín, específicamente en la localidad de La Puntilla. Una pasajera sufrió lesiones de consideración tras caer de una unidad perteneciente a la Red Tulum. El hecho se produjo sobre calle 20 de Junio, a escasos metros de la intersección con Boulevard.

Según reportó la emisora Radio Láser 91.1 MHz, el accidente ocurrió en momentos en que la mujer se disponía a descender del vehículo de pasajeros. De acuerdo con el relato de personas que presenciaron la escena en el lugar, la mujer "habría tropezado al bajar del colectivo" y, como consecuencia directa del impacto, "golpeó fuertemente su cabeza contra el asfalto".

Ante la situación, la reacción de quienes se encontraban cerca fue inmediata. Pasajeros y transeúntes se acercaron rápidamente para brindarle los primeros auxilios a la víctima mientras yacía en la calzada.

Pocos minutos después del siniestro, arribaron al lugar efectivos policiales y una ambulancia para coordinar la emergencia. El personal sanitario resolvió que la mujer fuera trasladada de urgencia con el propósito de recibir la atención médica correspondiente. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un parte oficial que detalle cuál es el estado de salud actual de la damnificada.