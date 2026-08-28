Una mujer de 31 años murió durante la madrugada del jueves luego de caer desde una habitación ubicada en el quinto piso de un hotel de la Ciudad de Mendoza. La víctima fue identificada como Tamara Daniela Schiaffini, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien se encontraba alojada junto a su pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 en el Hotel Aguas del Corral, ubicado sobre Amigorena al 36. Schiaffini estaba en la habitación 502 junto a Damián Gazzotti, de 32 años, también oriundo de Buenos Aires.

Tras conocerse la caída, se inició una investigación para determinar qué ocurrió dentro de la habitación antes de que la mujer cayera al vacío.

El novio quedó detenido

En las primeras horas, la Justicia activó el protocolo correspondiente a una investigación por femicidio y Gazzotti quedó aprehendido de manera preventiva.

El fiscal Oscar Malla ordenó mantener detenido al hombre mientras se llevan adelante las primeras medidas y se intenta reconstruir la secuencia previa a la caída.

Sin embargo, por el momento no hay una acusación firme contra el hombre y la investigación mantiene abiertas distintas hipótesis.

La principal hipótesis apunta a un suicidio

A pesar de que inicialmente se activó el protocolo de femicidio debido a las circunstancias del caso, los investigadores manejan como principal hipótesis que la mujer se habría quitado la vida.

De todos modos, la Justicia todavía busca determinar con precisión qué sucedió en la habitación 502 y cuál fue la secuencia que terminó con la caída de Schiaffini desde el quinto piso.

La permanencia del novio bajo custodia responde a la necesidad de completar las primeras diligencias y preservar todas las posibilidades de investigación hasta contar con mayores elementos.

Una investigación que recién comienza

Los investigadores trabajan para establecer las circunstancias de la muerte y reconstruir las últimas horas de la joven junto a su pareja.

La causa quedó en manos de la Justicia mendocina, que deberá aguardar los resultados de las pericias y las distintas medidas ordenadas para definir qué ocurrió dentro del hotel.

Mientras tanto, Gazzotti continúa detenido de manera preventiva y la investigación sigue abierta, sin que por el momento se haya confirmado que se trate de un femicidio.