Un caso tan insólito como inquietante conmociona a Estados Unidos. Una mujer de 37 años fue arrestada luego de que las autoridades comprobaran que se había hecho pasar por una niña de 12 años para ser acogida por una familia, con la que convivió durante aproximadamente un año sin despertar sospechas.

La acusada utilizó una identidad falsa y aseguró ser una menor de edad que necesitaba protección. Gracias a esa historia logró ingresar al sistema de asistencia social y posteriormente fue recibida por una familia que creyó estar brindándole contención y ayuda.

El engaño comenzó a desmoronarse cuando surgieron inconsistencias en la información proporcionada por la supuesta adolescente. Las dudas motivaron una investigación que terminó revelando que en realidad se trataba de una mujer adulta de 37 años.

Según trascendió, la acusada habría presentado documentación falsa y sostenido durante meses una compleja red de mentiras para mantener su identidad ficticia. Las autoridades aún investigan cómo logró superar distintos controles y verificaciones previas.

La familia que la acogió expresó su sorpresa y conmoción al conocer la verdadera identidad de la mujer. Durante todo ese tiempo, aseguraron, creyeron que convivían con una menor en situación de vulnerabilidad y nunca imaginaron que se trataba de una persona adulta.

El caso despertó un fuerte debate sobre los mecanismos de control utilizados en los sistemas de protección de menores y los procedimientos de verificación de identidad aplicados por los organismos competentes.

La mujer enfrenta ahora cargos vinculados a falsificación de identidad, fraude y otros delitos que podrían ampliarse a medida que avance la investigación judicial. Las autoridades buscan determinar además si existieron antecedentes similares o si hubo otras personas afectadas por el mismo tipo de engaño.

Mientras continúa la causa, el episodio se convirtió en uno de los casos de impostura más llamativos de los últimos años y generó repercusión internacional por la magnitud y duración del fraude.