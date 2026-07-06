Una mujer de 89 años murió este domingo en el departamento mendocino de Las Heras, luego de sufrir gravísimas quemaduras cuando intentaba encender una pantalla de gas en el interior de su vivienda.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 13.30, cuando, por causas que aún se investigan, una llamarada alcanzó la ropa de la mujer mientras manipulaba el artefacto de calefacción. Las llamas se propagaron rápidamente y le provocaron quemaduras de extrema gravedad.

Tras el accidente, la víctima fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó en estado crítico. A pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció pocos minutos después como consecuencia de las severas lesiones.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la jurisdicción de la Subcomisaría Iriarte, desde donde se inició la intervención policial para esclarecer las circunstancias del accidente.

Por el momento, las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre el origen de la llamarada ni confirmaron si se realizaron pericias técnicas sobre la pantalla de gas para determinar qué provocó el incendio.

La investigación continúa para establecer con precisión cómo se produjo el siniestro que terminó con la muerte de la mujer.