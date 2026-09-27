Una mujer de Jáchal fue encontrada muerta en su casa este domingo

El departamento de Jáchal amaneció conmovido este domingo tras confirmarse el fallecimiento de Eva Leotta, una conocida abogada de la zona. El hallazgo ocurrió cerca del mediodía en su residencia de calle Rivadavia, ubicada en pleno microcentro entre las arterias Sarmiento y Rawson. Un allegado acudió al inmueble luego de intentar comunicarse en reiteradas oportunidades sin recibir respuesta.

De acuerdo con lo consignado por Panorama Jáchal, la profesional de la salud había asistido previamente al hospital San Roque debido a una descompensación. Tras recibir asistencia médica retornó a su hogar. Al notar la ausencia de novedades, la persona cercana solicitó la presencia del personal sanitario, quienes al arribar a la vivienda confirmaron que la letrada ya no tenía signos vitales.

En el lugar del hecho desplegaron sus tareas los efectivos de la Policía de San Juan, brigadas de la Unidad Fiscal de Investigación y peritos de la División Criminalística para recolectar evidencias. El cuerpo fue trasladado a la morgue provincial para realizar la autopsia correspondiente y determinar con exactitud el motivo del deceso. La noticia causó un gran impacto entre los vecinos jachalleros por el reconocimiento profesional y social de la letrada.