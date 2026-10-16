Verónica Núñez, de 41 años, sufrió lesiones graves tras protagonizar un violento siniestro vial entre una motocicleta de 110 cc y un automóvil blanco conducido por un docente. El hecho ocurrió pasado el mediodía de este jueves en la intersección de avenida Caseros y calle Rivadavia, en el departamento de Jáchal, por motivos que aún son materia de investigación.

Tras la colisión entre ambos vehículos, Núñez presentó una fractura expuesta en una de sus piernas, motivo por el cual requerirá una intervención quirúrgica. Personal del servicio de emergencias la asistió inicialmente en el Hospital San Roque, pero debido a la complejidad del cuadro clínico fue trasladada al Hospital Rawson para recibir atención especializada.

En el lugar del accidente trabajó personal policial de la jurisdicción junto a efectivos de la División Criminalística de la Policía de San Juan. Los peritos realizaron los peritajes correspondientes para documentar la escena del siniestro y recolectar evidencias que permitan determinar la mecánica exacta del impacto. La causa continúa en investigación para esclarecer las circunstancias y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados.