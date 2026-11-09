Una mujer de Rawson fue encontrada muerta en una casa abandonada

La Policía de San Juan junto al personal de la UFI Delitos Especiales y los efectivos de Criminalística investigan el hallazgo de una mujer muerta en el barrio Villa Cenobia Bustos del departamento Rawson. El hecho generó una profunda conmoción entre los residentes de la zona durante la noche del domingo.

El suceso se registró en la calle San Roque, ubicada entre Orzali y Fermín Rodríguez, tras la alerta dada por una residente de la zona a las autoridades. Personal policial de la Comisaría 6ª de San Juan acudió al sitio y confirmó la presencia del cuerpo sin vida en el inmueble.

Por el momento la identidad de la mujer no trascendió de manera oficial mientras los peritos trabajan en el lugar. Las autoridades judiciales resguardaron la escena del hallazgo para recolectar elementos de prueba que ayuden a esclarecer las causas exactas del fallecimiento en el inmueble abandonado.

Entre los habitantes del vecindario circularon diversos trascendidos sobre lo ocurrido en el lugar de los hechos. Una de las versiones señalaba que la persona habría intentado entrar por el techo con intenciones de ocupar la casa abandonada, aunque dicha posibilidad no fue confirmada de forma oficial por los investigadores.