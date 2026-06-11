Un grave episodio sacudió a la ciudad de Rosario, donde un portero de un jardín de infantes fue detenido tras ser acusado de abuso contra un niño de cuatro años, en un hecho que derivó en una violenta reacción de padres y disturbios frente al establecimiento.

El caso salió a la luz luego de que la madre del menor denunciara lo ocurrido y relatara que su hijo le manifestó molestias físicas y le contó que el acusado le había hecho daño. Según su testimonio, el niño también mencionó que otros chicos podrían haber sido víctimas.

Tras la denuncia, el menor fue trasladado a un centro de salud, donde profesionales detectaron signos compatibles con abuso, lo que reforzó la acusación y activó la intervención judicial.

En medio de la conmoción, la madre se presentó en el establecimiento y confrontó al acusado. De acuerdo a su relato, el hombre habría reconocido lo ocurrido, lo que agravó la tensión en el lugar.

La situación escaló rápidamente cuando otros padres se concentraron en la puerta del jardín, expresando su indignación y reclamando explicaciones. También apuntaron contra el personal docente por una presunta falta de control y protección.

Ante el aumento de la tensión, las autoridades decidieron evacuar al personal del establecimiento. En ese contexto, se produjeron incidentes, con lanzamiento de piedras contra móviles y efectivos policiales.

La Policía de Santa Fe y Gendarmería Nacional intervinieron para contener la situación y dispersar a los manifestantes, utilizando balas de goma ante la escalada de violencia.

El portero acusado fue trasladado a la comisaría 10ª, donde quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y posibles nuevas víctimas.

Por su parte, el Ministerio de Educación dispuso su apartamiento inmediato y el inicio de actuaciones administrativas, en un caso que generó fuerte impacto social y mantiene en alerta a la comunidad educativa.