Un hombre de 29 años fue detenido en Chimbas, acusado de ingresar por la fuerza a la vivienda de una mujer, mantenerla privada de su libertad durante varias horas y amenazarla con un cable. Según el relato de la víctima, el episodio comenzó alrededor de las 4 de la madrugada de este lunes y terminó cerca de las 8.30, cuando el sospechoso se retiró del domicilio con un teléfono celular y las llaves de una puerta. La Policía lo localizó poco después, lo detuvo y recuperó los elementos sustraídos.

El procedimiento se inició a las 8.36, cuando efectivos de la División Comando Radioeléctrico Central fueron comisionados hasta una vivienda ubicada en calle Clemente Sarmiento 1591 Este, en el barrio CGT, en Chimbas. El requerimiento alertó sobre una agresión contra una mujer.

Al llegar, los uniformados entrevistaron a la víctima de 44 años, de apellido Salica, quien relató lo sucedido durante las horas anteriores. Según manifestó, el hombre involucrado mantenía con ella una relación laboral y de amistad y se presentó en su domicilio alrededor de las 4 con intenciones de quedarse a dormir.

La mujer le negó el ingreso, pero el sujeto habría ingresado por la fuerza desde la parte posterior de la propiedad. Una vez adentro, la mantuvo cautiva durante el resto de la madrugada y, de acuerdo con su denuncia, la agredió mediante tirones de cabello y forcejeos. Además, la amenazó con un cable que había retirado de un parlante y que posteriormente resultó dañado.

La situación se extendió hasta aproximadamente las 8.30, cuando el hombre abandonó la vivienda. Antes de retirarse, se llevó un teléfono celular marca Motorola, con una tapa de color verde claro, y las llaves de la puerta trasera del domicilio.

Con la descripción aportada por la damnificada, los efectivos iniciaron recorridas por las inmediaciones para localizar al sospechoso. La mujer indicó que el hombre tenía contextura delgada, tez morena y vestía una bermuda gris y un buzo gris con capucha tipo toalla. También señaló que se había dirigido hacia el interior de un complejo de departamentos ubicado frente a su vivienda.

La búsqueda permitió que los uniformados localizaran a un hombre con características coincidentes en calle Oro, entre Obreros Argentinos y Perito Moreno, dentro del barrio CGT. Allí lo entrevistaron y realizaron un palpado de urgencia. Durante el procedimiento encontraron entre sus prendas el teléfono celular y las llaves que habían sido denunciados como sustraídos.

El sospechoso fue identificado como Nahuel Ariel Macía, de 29 años, domiciliado en el barrio Los Andes, también en Chimbas. Los efectivos procedieron a su aprehensión a las 8.46 y secuestraron los elementos denunciados por la víctima como sustraídos.

Además, quedaron incorporados al procedimiento aproximadamente dos metros de cable oscuro con un enchufe blanco de tres patas y una remera negra de manga larga con la inscripción «Divididos» en letras blancas.

Tras la detención, intervino el ayudante fiscal Agustín Caballero, del Sistema Acusatorio 105, quien se presentó en el lugar y tomó conocimiento de las actuaciones. Posteriormente, se dio intervención a la UFI CAVIG, donde la ayudante fiscal Agostina Zalazar comunicó lo ocurrido al fiscal de turno, Mario Panetta Safeti, quien dispuso que el caso fuera tramitado mediante el procedimiento especial de Flagrancia.

Finalmente, se comisionó a personal de Policía Científica para realizar las fotografías correspondientes y documentar los elementos secuestrados y las circunstancias del procedimiento.