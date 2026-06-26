Una mujer dio a luz atrapada bajo los escombros en Venezuela

En medio de la tragedia que atraviesa Venezuela por los fuertes terremotos que sacudieron al país, una historia de esperanza logró conmover al mundo. Una mujer embarazada dio a luz mientras era rescatada de entre los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

El nacimiento ocurrió durante un operativo de búsqueda y rescate, cuando la mujer, que permanecía atrapada bajo los restos de la estructura, comenzó con trabajo de parto. Ante la urgencia de la situación, vecinos y equipos de emergencia improvisaron un espacio para asistir el alumbramiento sin posibilidad de trasladarla a un hospital.

Según relataron quienes participaron del rescate, el bebé nació entre bloques de cemento, polvo y hierros retorcidos. "No había tiempo para trasladarla. El bebé ya estaba naciendo y tuvimos que actuar ahí mismo, entre las piedras", relató uno de los rescatistas que intervino en el operativo.

El primer llanto que emocionó al país

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se escucha el primer llanto del recién nacido mientras rescatistas y vecinos celebran que tanto el bebé como su madre lograron sobrevivir.

Minutos después del parto, ambos fueron evacuados y trasladados a un centro de salud, donde permanecen internados fuera de peligro, según informaron medios locales.

Un símbolo de esperanza en medio del desastre

La historia ocurrió mientras continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes tras los dos potentes terremotos que golpearon al país y provocaron el colapso de edificios, graves daños en la infraestructura y una crisis humanitaria en varias regiones del norte venezolano. Equipos de rescate, voluntarios y vecinos siguen trabajando contrarreloj para localizar personas atrapadas bajo los escombros.

En medio del dolor por las víctimas y la destrucción, el nacimiento del bebé se convirtió en una imagen de esperanza para miles de venezolanos. La escena recorrió el mundo y refleja cómo, incluso en las circunstancias más extremas, la vida puede abrirse paso entre las ruinas.