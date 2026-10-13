Una mujer embarazada fue prendida fuego: investigan al novio

Una mujer embarazada identificada como Talia B., de 29 años, permanece internada en estado delicado en la unidad de terapia intensiva del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, tras ingresar el lunes con quemaduras en la cara, el tórax y los hombros. Su concubino, Gabriel C., de 36 años, terminó detenido por la policía local como el principal sospechoso del hecho.

La principal línea investigativa busca confirmar si Gabriel C. roció a Talia B. con alcohol y le prendió fuego luego de una discusión ocurrida en la vivienda que compartían en Obligado al 400. Toda la violenta escena habría sucedido frente al hijo de 3 años que ambos tienen en común, según los primeros reportes recabados por las autoridades actuantes.

El fiscal Franco Tassini quedó a cargo de la causa para esclarecer la mecánica exacta de lo sucedido e imputar formalmente al aprehendido por el delito de tentativa de femicidio. Mientras tanto, la víctima continúa intubada, con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado debido a la severidad de las lesiones sufridas en el torso y el rostro.

Por orden de la fiscalía, personal de la Brigada de Femicidios y del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones concretaron un allanamiento en el domicilio de la pareja en Granadero Baigorria. Durante el operativo de inspección, los efectivos lograron secuestrar una botella de alcohol y diversas prendas de vestir que serán analizadas.

Los peritos periciarán el material incautado en la casa para recabar pruebas contundentes que permitan reconstruir los momentos previos a la internación de la joven madre. El sospechoso Gabriel C. permanece privado de la libertad en la comisaría 24ª a la espera de que se defina su situación procesal en las próximas horas.