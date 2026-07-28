Una mujer fue acusada en la muerte de su hija de dos años

La detención de Lucía Sosa, una mujer de 44 años, se concretó este lunes tras una orden judicial. El caso se centra en el fallecimiento de su hija, Isabella Aguirre, de tan solo dos años. Los cargos contra la madre son abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Este movimiento legal fue dirigido por el fiscal Juan Pablo Calderón de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada número 6 de Dolores.

Los hechos comenzaron el 20 de julio cuando la mujer llegó al Hospital Municipal Arturo Illia. Según su relato inicial, "la nena se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera" para justificar la emergencia. Sin embargo, la pequeña murió el 21 de julio.

El informe de la autopsia cambió el rumbo de la investigación al determinar que la causa fue asfixia obstructiva, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Este resultado científico descartó la versión de la madre y orientó el expediente hacia un posible homicidio.

El operativo para apresar a Sosa fue realizado por la DDI de Dolores y la Sub DDI de Villa Gesell con el aval del juez Leopoldo Mancinelli. Ahora, la mujer permanece en una dependencia policial. Un punto clave en los próximos días será la declaración de Lucas Ruiz, de 17 años, quien es hijo biológico de la acusada. Respecto a su madre, el joven había manifestado públicamente que la quería "presa o en un psiquiátrico" tras responsabilizarla por la muerte de sus tres hermanas.

Esta no es la primera vez que la mujer enfrenta a la justicia por la pérdida de un hijo. En 2018 fue juzgada por la muerte de Yazmín, una bebé de 11 meses fallecida en 2016 en Mar del Plata. En esa oportunidad, Sosa y su pareja estuvieron detenidos dos años y permanecieron prófugos varios días. No obstante, los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert los absolvieron por falta de pruebas, ya que los decesos se atribuyeron a problemas respiratorios. También existía el antecedente de otra bebé de seis meses que murió en 2013.

En la actualidad, la mujer residía en Villa Gesell junto a José Daniel Aguirre, de 53 años, con quien tuvo dos hijos. Sus otros descendientes de años anteriores habían sido derivados a hogares o dados en adopción por la Justicia de Familia.