Una mujer de 36 años permanece internada en grave estado luego de haber sido atacada a puñaladas durante un violento episodio ocurrido en el barrio La Estación, en el departamento Rawson. Por el hecho, dos mujeres fueron detenidas y quedaron vinculadas a la investigación judicial.

La víctima fue identificada como Maira Gisel Castro, quien sufrió múltiples heridas de arma blanca en medio de una discusión que, por motivos que aún se investigan, escaló hasta convertirse en un violento ataque.

Tras la agresión, Castro fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada con un cuadro clínico delicado y pronóstico reservado.

Pedidos de cadena de oración por Maira Castro. (Gentileza)

Luego de ser alertados sobre el hecho, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió localizar y detener a las dos mujeres señaladas como presuntas autoras del ataque.

Las sospechosas quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y determinar el grado de participación de cada una de las involucradas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal correspondiente, que continúa recabando pruebas, testimonios y otros elementos de interés para reconstruir la secuencia del hecho.

En tanto, la víctima continúa internada bajo atención médica especializada, mientras la causa avanza para esclarecer el episodio y definir la situación procesal de las detenidas.