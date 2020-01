Una mujer fue asesinada ante su hijo por su ex marido en localidad de Santa Fe

Una mujer de 42 años fue asesinada de un balazo delante de su hijo de 7 años cuando salía de su casa de la localidad santafesina de Humboldt por su ex pareja y padre del niño, quien tenía una restricción de acercamiento y tras concretar el femicidio se entregó ante la comisaría local, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho ocurrió cerca de las 8 de esta mañana en una casa ubicada en la calle Sarmiento y 25 de Mayo, en esa localidad santafesina, situada unos 60 kilómetros al oeste de la capital provincial, donde vivía Noelia Ochstadt (42) con el menor de sus dos hijos.



De acuerdo al relato de los voceros, esta mañana, el ex marido de Ochstadt y padre de sus dos hijos, llamado Walter Wettstein (46), se presentó en la casa de su ex esposa cuando salía en compañía del menor de sus niños.



Vecinos del lugar le dijeron a la policía que en ese momento comenzaron a escuchar al chico que comenzó a gritar "no, papá", en reiteradas oportunidades, hasta que luego se escuchó la detonación de un disparo de arma de fuego.



Wettstein y Ochstadt estaban separados desde hace aproximadamente un año y en su matrimonio tuvieron dos hijos: el que presenció la agresión y un adolescente de 14 años que residía con el padre.



Voceros de la pesquisa señalaron que Wettstein tenía una prohibición judicial de acercarse a Ochstadt, que lo había denunciado por maltratos y amenazas.



Una de las hipótesis que surgieron de los primeros testimonios es que la mujer tenía pensado mudarse a la vecina localidad de Pilar, donde reside quien era su nueva pareja.



Las mismas fuentes señalaron que Wettstein se dirigió hasta la comisaría 5ta. de Humboldt, donde se entregó luego de confesar el crimen y quedó detenido a disposición del fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Martín Torres.