Una mujer fue asesinada en la ciudad de Rosario luego de recibir un disparo en el pecho cuando se asomó a la ventana de su casa, en un violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en el barrio Nuevo Alberdi.

La víctima fue identificada como una mujer de 51 años, quien se encontraba en su vivienda ubicada en pasaje Pozos al 2400 cuando escuchó llamados en la puerta. En ese momento, al acercarse a la ventana para ver qué ocurría, fue atacada a tiros por personas aún no identificadas.

Según la información preliminar de la investigación, el disparo impactó directamente en el pecho de la mujer, provocándole la muerte en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica. Personal policial y una ambulancia llegaron minutos después, pero solo pudieron constatar el fallecimiento.

El caso quedó en manos de la fiscal Laura Riccardo, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, quien ordenó las primeras medidas para intentar reconstruir el hecho y dar con los autores del ataque.

Entre las diligencias dispuestas se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios a vecinos y el trabajo de criminalística en la escena del crimen, con el objetivo de establecer la mecánica del ataque y el posible móvil.

De acuerdo a los primeros datos recolectados, la mujer habría sido llamada desde el exterior de la vivienda antes de ser atacada, una modalidad que ahora es materia de análisis por parte de los investigadores. Por el momento, no hay detenidos ni hipótesis firmes sobre las causas del crimen.

El hecho vuelve a poner en foco la violencia letal en Rosario, una de las ciudades más golpeadas por los homicidios en el país en los últimos años, donde la investigación de cada caso suele abrir múltiples líneas de análisis vinculadas a conflictos previos o hechos aún sin esclarecer.