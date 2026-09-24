Una mujer fue reducida este jueves alrededor del mediodía luego de ser señalada por un robo ocurrido en inmediaciones del supemercado Rincón de Napoli. Personal de seguridad y algunos transeúntes que circulaban por la zona céntrica intervinieron para detenerla hasta que llegó la Policía.

Según la información aportada, la sospechosa habría ingresado a un comercio ubicado junto al reconocido local gastronómico y sustraído algunos productos. Tras el hecho, fue interceptada a pocos metros del lugar.

La situación generó la intervención de personas que se encontraban en la zona. Entre el personal de seguridad y los transeúntes lograron reducir a la mujer y mantenerla retenida durante varios minutos, hasta que arribaron los efectivos policiales.

Qué recuperaron

De acuerdo con la información policial, entre los elementos recuperados había tres latas de cerveza y un paquete de galletas.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Policía Ciclista, quienes llegaron posteriormente para hacerse cargo de la situación y trasladar a la mujer en calidad de aprehendida.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar las circunstancias del hecho y la situación procesal de la sospechosa.