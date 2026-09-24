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Una mujer fue atrapada y detenida tras robar cervezas y galletas en el Rincón del Napoli
POR REDACCIÓN
Una mujer fue reducida este jueves alrededor del mediodía luego de ser señalada por un robo ocurrido en inmediaciones del supemercado Rincón de Napoli. Personal de seguridad y algunos transeúntes que circulaban por la zona céntrica intervinieron para detenerla hasta que llegó la Policía.
Según la información aportada, la sospechosa habría ingresado a un comercio ubicado junto al reconocido local gastronómico y sustraído algunos productos. Tras el hecho, fue interceptada a pocos metros del lugar.
La situación generó la intervención de personas que se encontraban en la zona. Entre el personal de seguridad y los transeúntes lograron reducir a la mujer y mantenerla retenida durante varios minutos, hasta que arribaron los efectivos policiales.
Qué recuperaron
De acuerdo con la información policial, entre los elementos recuperados había tres latas de cerveza y un paquete de galletas.
La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Policía Ciclista, quienes llegaron posteriormente para hacerse cargo de la situación y trasladar a la mujer en calidad de aprehendida.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar las circunstancias del hecho y la situación procesal de la sospechosa.