Una mujer fue baleada en Santa Lucía tras un enfrentamiento de bandas

Un violento enfrentamiento armado entre dos facciones juveniles alteró la calma de la tarde en el asentamiento Pedro Echagüe, ubicado en el departamento de Santa Lucía. El suceso se desencadenó minutos después de las 18 horas del pasado jueves, momento en que los habitantes de la zona comenzaron a escuchar las detonaciones y presenciaron corridas desesperadas en las calles del vecindario.

En medio de la confusión, Liliana Montero, una vecina de 33 años que se encontraba en las cercanías de su domicilio, salió para observar lo que ocurría y recibió el impacto de un proyectil en una de sus piernas.

Según indicaron las autoridades policiales, la mujer no tenía vinculación alguna con el pleito entre los grupos antagónicos. Tras el ataque, recibió primeros auxilios por parte del personal de la Unidad Operativa Richet Zapata y luego fue trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Los profesionales médicos confirmaron que la herida es leve y que se encuentra fuera de peligro.

La disputa generó alarma entre los residentes, quienes relataron que "el conflicto se produjo entre dos grupos antagónicos" de jóvenes, aunque las razones de la gresca aún no fueron esclarecidas con precisión. Las pesquisas preliminares señalan que el disparo habría sido efectuado con un arma de fabricación casera del tipo tumbera.

A raíz de la balacera, se desplegó un operativo cerrojo a cargo de los uniformados de la Unidad Operativa Richet Zapata y de la Comisaría Quinta. El procedimiento culminó con la aprehensión de Juan Páez, un joven de 22 años señalado como uno de los presuntos protagonistas de la riña.

El sospechoso fue trasladado de inmediato y permanece alojado en los calabozos de la dependencia policial del distrito de Santa Lucía. Los investigadores centran ahora sus tareas en identificar al resto de los involucrados, establecer las causas del enfrentamiento y determinar con exactitud quién jaló el gatillo contra la vecina herida.