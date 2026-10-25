Una mujer fue denunciada por amenazas en una escuela y agresión en un colectivo

Una mujer identificada por la Policía fue denunciada tras protagonizar dos hechos violentos en 25 de Mayo y 9 de Julio. La acusada enfrenta causas judiciales por haber amedrentado al personal de un establecimiento educativo y por haber atacado de manera física a una pasajera a bordo de un transporte público.

El primer incidente se registró el 8 de octubre en la Escuela Secundaria Comodoro Rivadavia ubicada en calle 3 entre La Plata y Costa Canal. La involucrada acudió como tutora de un estudiante libre por inasistencias pero al ser notificada del trámite reaccionó agresivamente e insultó a directivos, preceptores y asesores pedagógicos.

La denuncia escolar señaló que la tutora lanzó agresiones verbales e intimaciones contra la integridad física y los bienes de las autoridades. Ante esta situación la acusada fue citada a la Comisaría 10 de 25 de Mayo donde quedó demorada a la espera de sus planillas de antecedentes a disposición de la Justicia.

El segundo hecho sucedió el 20 de octubre en un colectivo de la línea 364 de la empresa El Triunfo sobre Ruta 20 cerca de calle Juan Díaz de Solís. En la zona de Las Chacritas la misma involucrada sostuvo una discusión con otra pasajera a la que agarró del brazo y agredió con rasguños y tirones de pelo.

La víctima resultó con lesiones en el rostro, el brazo izquierdo, el cuello, la oreja derecha y el cuero cabelludo hasta que el pasaje intervino para frenar el ataque. Por este episodio intervino la Comisaría 31 y la UFI Genérica bajo una causa penal por lesiones mientras la investigación continúa activa.