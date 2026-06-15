Un dramático episodio conmociona a la provincia de Chaco. Una mujer fue detenida acusada de haber matado a su hija tras atacarla con un arma blanca durante un violento hecho ocurrido en la localidad de Tres Isletas, en el departamento Maipú. La víctima murió como consecuencia de la herida sufrida y la principal sospechosa quedó a disposición de la Justicia.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió dentro de una vivienda donde madre e hija se encontraban juntas al momento del ataque. Por motivos que aún son materia de investigación, se produjo una situación de extrema violencia que terminó con una puñalada fatal. La joven sufrió heridas de gravedad y, pese a los intentos de asistencia, falleció.

Tras el alerta a los servicios de emergencia, efectivos policiales y personal médico acudieron al lugar. Los profesionales constataron el fallecimiento de la víctima, mientras que los agentes iniciaron las primeras actuaciones para preservar la escena y recolectar pruebas.

La mujer señalada como autora del ataque fue detenida pocas horas después y quedó alojada bajo custodia mientras avanza la investigación judicial. Los investigadores buscan determinar qué ocurrió en los momentos previos al crimen y si existieron antecedentes de conflictos familiares o situaciones de violencia.

Peritos de la Policía Científica realizaron tareas en el lugar del hecho para levantar rastros y elementos que permitan esclarecer la mecánica del ataque. Además, se tomaron declaraciones testimoniales a familiares, vecinos y personas cercanas al entorno de las involucradas.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar las pruebas reunidas para definir la situación procesal de la acusada. Entre las medidas ordenadas figuran peritajes sobre el arma utilizada y estudios complementarios destinados a reconstruir con precisión la secuencia de los acontecimientos.

El caso provocó una profunda conmoción en Tres Isletas debido al vínculo entre víctima y acusada. Vecinos de la zona expresaron su sorpresa por el desenlace y acompañan a los familiares de la joven fallecida, mientras la Justicia continúa trabajando para establecer las responsabilidades correspondientes.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. Los investigadores intentan determinar qué desencadenó el ataque y si existieron circunstancias previas que puedan ayudar a explicar uno de los hechos policiales más impactantes registrados en la provincia durante los últimos días.