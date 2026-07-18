Una mujer de 31 años fue detenida este viernes al mediodía luego de ser acusada de sustraer distintos productos de un comercio ubicado en la zona céntrica de San Juan. La aprehensión se produjo después de que civiles retuvieran a la sospechosa y dieran aviso a la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 en el local La Boutique del Jamón. Según la información policial, una mujer habría ingresado al comercio y posteriormente habría intentado retirarse con una importante cantidad de mercadería sin abonarla.

La detenida quedó vinculada a una causa de Flagrancia.

El operador del CISEM comisionó a personal de la División Policía Ciclista hacia la intersección de calles Laprida y Rioja, donde se había producido una aprehensión civil. Al llegar al lugar, los efectivos se interiorizaron de la situación y procedieron a la detención de la sospechosa, de apellido Echagaray, de 31 años, con domicilio en el departamento Chimbas.

De acuerdo con el detalle incorporado a las actuaciones, entre los elementos secuestrados se encontraron una bandeja con paleta, queso y jamón crudo de 300 gramos, una barra de queso de 1,800 kilos, dos unidades de shampoo Dove, una crema de enjuague Elvive, un jabón para ropa Skip, dos paquetes de alfajores Súper Roly, media paleta de 2,700 kilos y un jabón en pan blanco marca Guaira.

La intervención policial se produjo luego de que personas que se encontraban en el lugar retuvieran a la mujer hasta la llegada de los efectivos. Una vez que los policías arribaron, identificaron a la sospechosa y procedieron a su aprehensión, dando intervención a la Justicia.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Santiago Bruno, quien impartió las directivas correspondientes y dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó caratulada como hurto de mercadería sin pagar y pasó a la órbita de la UFI Flagrancia.

También intervino personal de Criminalística, que realizó las medidas correspondientes para documentar el procedimiento y avanzar con las actuaciones judiciales. Además, participó el móvil TE05, a cargo del cabo primero Nahuel Herrera y la cabo Evelyn Silva.

El procedimiento estuvo a cargo de los agentes Antonella Aguad y Gabriel Vera, integrantes de la División Policía Ciclista. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades de la mujer en el hecho denunciado.