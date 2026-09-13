Una joven de 20 años fue aprehendida durante la mañana de este domingo 13 de septiembre en Pocito, luego de que un hombre denunció la sustracción de su billetera. El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur y quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:10, cuando personal policial que realizaba recorridas de prevención y seguridad recibió una comisión del operador de turno del 911 hacia inmediaciones de calle 6 y San Miguel, en el departamento Pocito. Según la información aportada a los efectivos, un remisero había sufrido la sustracción de su billetera.

La mujer fue identificada como Sofía Aylen Limoye, de 20 años.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron al damnificado, identificado como Roberto Fabián Mansilla, de 71 años, quien relató que una mujer vestida con una campera de color rosado y un buzo oscuro le había sustraído la billetera y luego había escapado en dirección al Lote Hogar 27.

Con las características aportadas, los efectivos se dirigieron hacia ese sector y realizaron un rastrillaje. Alrededor de la manzana H, más precisamente frente a una vivienda ubicada en ese lugar, visualizaron a una joven que coincidió con la descripción proporcionada por el damnificado.

Los uniformados procedieron a entrevistarla y realizaron un palpado de urgencia. Durante esa intervención encontraron que llevaba en uno de sus puños la suma de $29.000 en efectivo. La joven no pudo justificar en ese momento la procedencia del dinero, según consignó el informe policial.

En medio del procedimiento, vecinos del lugar manifestaron que la mujer había ingresado a un domicilio sin autorización. Ante esa situación, se permitió el ingreso del personal policial a la vivienda. En el fondo del inmueble, los efectivos localizaron una billetera de color marrón, sin marca, que fue reconocida como la denunciada por Mansilla.

En el interior de la billetera encontraron documentación perteneciente al damnificado, aunque ya no estaba el dinero en efectivo. Entre los elementos recuperados figuraron el DNI, la Licencia Nacional de Conducir, una tarjeta de crédito de Mercado, dos tarjetas de débito correspondientes al Banco San Juan y Banco Santander, además de un carnet de PAMI.

A partir de los elementos reunidos durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron a la joven, identificada como Sofía Aylen Limoye, de 20 años, domiciliada en Rawson. La investigación quedó caratulada como “Hurto simple en grado de tentativa” y tomó intervención la UFI Flagrancia.

Posteriormente, el personal policial estableció comunicación con el sistema acusatorio y puso en conocimiento de la situación al fiscal interviniente. También se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Agustín Caballero, quien entrevistó a la aprehendida, a los efectivos actuantes y al damnificado.

Finalmente, tras tomar conocimiento de las circunstancias del caso, la fiscal de turno de Flagrancia, Virginia Branca, dispuso el inicio de un Acto de Procedimiento Especial de Flagrancia. La joven quedó vinculada a la investigación mientras se avanzó con las actuaciones correspondientes.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur, entre ellos la oficial ayudante Araceli León, el cabo Exequiel Soria, la cabo Macarena Molina y el cabo Jonathan Guevara, con intervención de la Subcomisaría Ansilta.