Una mujer fue herida tras una balacera entre presuntos barras de San Martín

Una tarde de extrema violencia se vivió en el Barrio Cabot durante la jornada del 21 de junio. El conflicto comenzó en la intersección de las calles Benavidez y Mendoza, donde se produjo una gresca de grandes proporciones. De acuerdo con lo reportado por la policía, testigos informaron que "desde un automóvil Chevrolet Corsa color blanco se efectuaron disparos de arma de fuego".

Como consecuencia del ataque, una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada de urgencia. En primera instancia, la víctima recibió atención en el Centro de Salud Báez Laspiur, aunque luego fue derivada al Hospital Rawson para un tratamiento más complejo.

Los peritajes en la zona confirmaron la gravedad del enfrentamiento al hallar impactos de bala tanto en una vivienda del lugar como en la camioneta particular utilizada para llevar a la mujer herida. Según el relato de los vecinos, el hecho "se trataría de un enfrentamiento entre hinchas del Club San Martín".

La tensión escaló cuando desconocidos arrojaron una bomba molotov contra el domicilio de la madre de un hombre conocido en la hinchada. El artefacto explosivo provocó un incendio que afectó la puerta de ingreso y un sillón.

Las llamas debieron ser sofocadas por los propios residentes del inmueble, ya que el personal de Bomberos no logró acceder al sector. Los efectivos de emergencia se vieron obligados a retroceder tras sufrir agresiones con elementos contundentes y piedras.