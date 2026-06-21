Una mujer fue hospitalizada tras un violento choque entre camionetas

Durante el mediodía de este domingo 21 de junio, la intersección de Calle 10 y David Chávez fue el escenario de una fuerte colisión que involucró a dos vehículos. El hecho fue protagonizado por una Renault Duster, al mando de Matías Alessia, y una Ford Ranger, conducida por Carlos Tejada. En este último rodado viajaba María Malla, esposa del conductor, quien recibió el impacto más fuerte del accidente.

Debido a la violencia del choque, los sistemas de seguridad de la Ford Ranger se activaron de inmediato. Los vecinos de la zona, al percatarse de la gravedad de la situación y notar personas heridas dentro de los rodados, dieron aviso a las autoridades. Poco después, una ambulancia llegó al lugar para trasladar a Malla hacia el Hospital de Pocito.

En el centro asistencial, los profesionales médicos confirmaron que la mujer sufrió un traumatismo de tórax. Esta lesión fue ocasionada por la presión que ejerció el airbag al desplegarse durante el golpe. A pesar de la magnitud del siniestro, se informó que la paciente se encuentra fuera de peligro.

En el sitio del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría siete junto con personal de la Policía Comunal de Pocito. Los uniformados interrumpieron el paso vehicular para que los especialistas pudieran realizar las pericias mecánicas correspondientes para determinar las causas del suceso. Además, las tareas incluyeron ordenar la circulación en una esquina que quedó cubierta de restos plásticos por el impacto.