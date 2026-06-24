Una mujer fue hospitalizada tras volcar con su camioneta en Ullum

Un accidente de gran magnitud se registró este miércoles 24 de junio en la Ruta 60, dentro de la zona de Ullum. El hecho involucró a una mujer que perdió el control de su vehículo por causas que se intentan establecer y terminó volcando sobre el pavimento. La violencia del impacto provocó que la conductora quedara atrapada en el habitáculo, lo que generó un estado de alerta inmediata entre los testigos del siniestro.

Ante el llamado de urgencia, se desplazaron hasta el lugar dotaciones de bomberos y ambulancias. El equipo de rescate centró sus esfuerzos en asegurar el perímetro mientras intentaban liberar a la accidentada, quien no podía abandonar el rodado por cuenta propia. Las tareas demandaron un tiempo considerable debido a los daños que presentaba la estructura del automóvil tras las vueltas dadas.

Una vez que lograron sacarla del interior del vehículo, los profesionales de la salud le brindaron las primeras atenciones médicas en el mismo sitio. Posteriormente, se decidió su traslado hacia el Hospital Rawson para realizarle estudios de mayor complejidad y monitorear sus heridas. Actualmente, los peritos trabajan para determinar cómo se originó la pérdida de control en este sector del camino sanjuanino.