Una mujer fue trasladada al hospital tras un fuerte choque en Capital

Un siniestro de tránsito ocurrido durante la noche del lunes generó preocupación en una transitada esquina de Capital, donde una Volkswagen Amarok y un Renault Clio protagonizaron una fuerte colisión.

El suceso tuvo lugar en el cruce de Santiago del Estero y Pedro de Valdivia, una intersección que no posee semáforos. De acuerdo con los primeros datos recabados, la camioneta se desplazaba por Santiago del Estero en dirección sur, mientras que el automóvil circulaba por Pedro de Valdivia hacia el oeste.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la Amarok necesitó asistencia médica. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas 107 llegó hasta el lugar y, luego de brindarle atención, decidió trasladarla al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó con un cuello ortopédico.

Por otra parte, 1 de los ocupantes del Renault Clio también fue atendido en el lugar, aunque no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

El choque provocó complicaciones en la circulación vehicular en la zona. Mientras se realizaban las tareas de asistencia y se despejaba el sector, efectivos policiales implementaron desvíos y trabajaron en la escena.