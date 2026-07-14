Un hecho de violencia intrafamiliar ocurrido en Rivadavia derivó en una investigación judicial luego de que un hombre fuera detenido a pesar de haber denunciado un ataque en su vivienda. El episodio se registró el pasado jueves 9 de julio, cerca de las 18 horas, en un domicilio de la calle Santiago Cabral.

El denunciante, un comerciante identificado como Aguilera de 33 años, relató que se encontraba en su casa cuando escuchó golpes en la puerta. Al abrir, se encontró con su expareja de 23 años, con quien tiene un hijo de un año y ocho meses. Según su testimonio, la mujer ingresó por la fuerza e inició una agresión verbal y física.

Aguilera sostuvo que la joven tomó un colador de la mesa y se lo lanzó al rostro, provocándole una herida cortante. Mientras intentaba evitar el conflicto, asegura haber recibido un golpe en la espalda y el impacto de una tabla de madera de casi dos metros que la mujer le habría arrojado.

En medio de la disputa, el hombre advirtió que llamaría a las autoridades. La respuesta de la joven, según consta en la causa, fue desafiante al decirle "Llamá, no te van a creer a vos, a mí sí" antes de salir corriendo a la vía pública para pedir auxilio.

A pesar de que el hombre realizó tres llamados al 911 por la demora de los efectivos, al llegar los uniformados fue trasladado a la Comisaría 13ª en calidad de aprehendido. Tras pasar dos días detenido y abstenerse de declarar ante la jueza, recuperó la libertad con medidas cautelares. La UFI CAVIG fijó una nueva audiencia para el 24 de julio para esclarecer las responsabilidades del caso.