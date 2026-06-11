Un importante susto se vivió durante la tarde de este miércoles en el departamento 25 de Mayo, cuando una mujer perdió el control de su vehículo y terminó dentro de un canal ubicado sobre calle Divisoria, entre Ruta 270 y calle La Plata.

El automóvil, un Peugeot 207 Compact, se salió de la calzada por causas que aún son materia de investigación y cayó al interior del cauce. Afortunadamente, el canal se encontraba sin agua al momento del accidente, lo que evitó que las consecuencias fueran más graves.

Tras el siniestro, una ambulancia se hizo presente en el lugar para asistir a la conductora y evaluar su estado de salud. Según informaron fuentes policiales, la mujer se encontraba consciente y no presentaba lesiones de consideración.

Las mismas fuentes indicaron que el hecho podría haber terminado en una tragedia, pero afortunadamente solo dejó golpes menores y un gran susto para la conductora.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las tareas correspondientes para relevar las circunstancias del accidente y determinar qué provocó que el vehículo terminara dentro del canal.