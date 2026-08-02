Una mujer debió ser hospitalizada este domingo por la mañana luego de protagonizar un fuerte siniestro vial en Pocito, donde perdió el control del vehículo que conducía, chocó contra un pilar y terminó volcando. Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el accidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 10, sobre calle Mendoza, antes de llegar a Calle 11. Según la información conocida, por motivos que todavía son investigados, la conductora perdió el control del automóvil, se salió de su trayectoria e impactó violentamente contra un pilar. Como consecuencia del choque, el rodado terminó volcado.

Tras el aviso recibido a través del 911, efectivos de la Comisaría 7ª y personal del servicio de emergencias acudieron al lugar para asistir a la víctima.

Debido a las consecuencias del impacto, la mujer fue trasladada al Hospital Federico Cantoni, donde quedó bajo atención médica y fue sometida a los estudios correspondientes.

Hasta el momento, no trascendió la identidad de la conductora ni se informaron precisiones sobre su estado de salud.

En tanto, personal policial realizó las pericias y tareas de rigor para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar qué provocó que la mujer perdiera el control del vehículo.