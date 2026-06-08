Una mujer se descompensó al volante y chocó dos vehículos

Un impactante siniestro vial alteró la mañana en el departamento Capital, específicamente sobre la Avenida Córdoba, a pocos metros de la intersección con la calle Agustín Gnecco. El incidente fue protagonizado por una mujer que circulaba en un Renault Kwid de color blanco y que, según las primeras informaciones, habría perdido el control de su vehículo tras sufrir una descompensación mientras conducía.

(Foto DIARIO HUARPE)

La secuencia del accidente se inició cuando el Renault impactó en primera instancia contra un Ford Ka que se encontraba estacionado en la zona. Lejos de detenerse, el vehículo continuó su marcha sin control hasta impactar de manera frontal contra la parte trasera de una camioneta RAM de color negro que se encontraba en el lugar.

Debido a la magnitud del impacto y la posición en la que quedaron los rodados, el personal policial procedió a realizar un corte total del tránsito en esa zona del microcentro sanjuanino. Al momento del reporte, se aguardaba la llegada de las unidades de emergencia para brindar las primeras atenciones médicas a la conductora del Renault, quien permanecía dentro del habitáculo a la espera de ser asistida por los profesionales de salud.