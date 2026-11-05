La fuga de una mujer de 33 años de los calabozos de la Comisaría 3ª de San Juan abrió una investigación interna para determinar cómo logró escapar y si hubo responsabilidades del personal policial encargado de la custodia. El subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, confirmó que solicitaron las cámaras de seguridad y un informe sobre la distribución de los efectivos que estaban de guardia al momento del hecho.

Según explicó el funcionario, la evasión ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este jueves. “Estamos solicitando las cámaras para saber cómo se fugó la mujer. La puerta de la celda no podía estar abierta. Durante la mañana tendremos el informe y queremos saber dónde estaba el policía responsable de los calabozos”, señaló en radio Sarmiento.

Villavicencio indicó que, ante este tipo de episodios, la dependencia inicia una investigación administrativa para reconstruir lo sucedido y establecer si existieron negligencias o incumplimientos en las tareas de vigilancia.

“Siempre que ocurre una situación dentro de una comisaría realizamos una investigación interna para determinar si hubo responsabilidad del personal policial, si se cumplió con el debido control y si se prestó la atención necesaria al cuidado de las personas detenidas”, sostuvo.

Las cámaras y el rol del calabocero

Uno de los principales puntos de la investigación estará centrado en la actuación del efectivo encargado de los calabozos, conocido como calabocero. Se trata del policía que tiene a su cargo la vigilancia de las personas detenidas y debe permanecer en un sector desde el cual pueda observar las distintas celdas.

El subsecretario confirmó que la dependencia cuenta con cámaras de seguridad que registran el sector de los calabozos, aunque no muestran el interior de las celdas.

“Una de las primeras medidas que tomamos es solicitar las grabaciones. Reunimos toda la información, identificamos al personal que estuvo de guardia, principalmente al calabocero, y analizamos cómo se desarrollaron los acontecimientos”, explicó.

También señaló que todavía no contaba con precisiones sobre la cantidad de efectivos que se encontraban en la dependencia ni sobre las funciones que cumplía cada uno durante esa madrugada.

“Estoy esperando el informe para determinar cuántos policías había, cómo estaban distribuidos y qué función cumplía cada uno. Con esa información vamos a avanzar en la investigación correspondiente”, agregó.

Qué pasará con los policías involucrados

Otro de los aspectos que aclaró Villavicencio es la situación administrativa de los efectivos que estaban de servicio cuando ocurrió la evasión. Según indicó, el personal queda vinculado a un sumario administrativo, pero continúa desempeñando sus funciones mientras se desarrolla la investigación.

“No significa que sean apartados automáticamente. Siguen cumpliendo sus tareas y, si se determina que existió algún tipo de responsabilidad, se tomarán las medidas correspondientes y se aplicarán las sanciones que correspondan”, precisó.

El funcionario remarcó que la investigación deberá establecer si existió alguna falla en los controles, una eventual omisión en la vigilancia o alguna otra circunstancia que haya permitido la salida de la detenida.

Quién es la mujer que se fugó

La mujer fue identificada como Marcela Alejandra Díaz Casivar, de 33 años. Había sido detenida el miércoles a las 13.50, en el marco de una causa de flagrancia, luego de un episodio ocurrido en un comercio.

De acuerdo con la información del caso, su hija, de 15 años, había sido sorprendida cuando intentaba sustraer una prenda de un local y habría manifestado que su madre le indicó cometer el hecho. La adolescente fue trasladada al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras que Díaz Casivar quedó alojada en la Comisaría 3ª.