Una mujer tardó 25 años en recibirse y a los 82 años cumplió su sueño

Después de 25 años de cursada, Marta Carrizo finalmente pudo tener en sus manos el título que tanto había esperado. A los 82 años, la mujer recibió oficialmente el diploma de Técnica Superior en Turismo en Catamarca, una meta que comenzó a perseguir en 1998, cuando decidió estudiar después de jubilarse como enfermera.

Marta se inscribió en la carrera del Instituto de Estudios Superiores “Profesor Juan Manuel Chavarría” y avanzó a su propio ritmo. Cursaba alrededor de dos materias por año, una modalidad que hizo que durante su trayectoria atravesara tres modificaciones completas del plan de estudios.

En septiembre de 2023 logró cumplir con todos los requisitos académicos. Sin embargo, tuvo que esperar hasta ahora para recibir el diploma en papel debido a las demoras en su emisión. Finalmente, las autoridades del instituto decidieron llevarle el título personalmente hasta su casa como reconocimiento a su perseverancia.

Viajaba de noche para poder estudiar

Durante los 25 años de cursada, Marta viajaba aproximadamente diez kilómetros en transporte público desde Valle Viejo para llegar al instituto. Asistía a clases dos o tres veces por semana, con jornadas que comenzaban a las 19 y en algunas ocasiones se extendían hasta cerca de la medianoche.

En las aulas compartió experiencias con varias generaciones de estudiantes, muchos de ellos considerablemente más jóvenes. Según destacaron desde la institución, Marta no solo se adaptó al grupo, sino que también se convirtió en una compañera que alentaba a quienes tenían dificultades y ayudaba a preparar exámenes.

La tecnología fue uno de los desafíos que tuvo que enfrentar. Como tenía poco manejo de herramientas digitales, en algunas materias en las que debía realizar presentaciones decidió reemplazar el PowerPoint por grandes portafolios con afiches hechos a mano. La estrategia no le impidió obtener excelentes calificaciones.

Un trabajo final que obtuvo un 10

La perseverancia de Marta también quedó reflejada en su proyecto final. Para conseguir el título diseñó un parque temático en un terreno de su propiedad ubicado en el departamento Belén, cerca del puente de ingreso a la localidad.

Su propuesta contemplaba desarrollar allí un emprendimiento turístico que, en el futuro, pudiera quedar en manos de sus hijos y nietos.

En marzo de 2023, defendió el proyecto y obtuvo 10. En aquel momento resumió lo que significaba haber llegado hasta ese punto después de un cuarto de siglo: “Costó mucho. Demoré 25 años por motivos familiares y otros imprevistos de la vida. Y hoy me pude dar el gusto de decir: ‘La terminé’”.

El mensaje de Marta para los jóvenes

Durante su trayectoria, sus compañeros llegaron a definirla como “una eterna adolescente”, debido a su curiosidad y sus ganas permanentes de aprender.

Marta, además, convirtió su experiencia en un mensaje para las nuevas generaciones y destacó la importancia de aprovechar las posibilidades que brinda la educación gratuita y las herramientas tecnológicas.

Su historia también forma parte de la trayectoria del Instituto Superior “Profesor Juan Manuel Chavarría”, una institución que fue creada como el primer establecimiento de educación superior de Catamarca y que en 2027 cumplirá 60 años.

A los 82 años, después de un recorrido marcado por cambios de planes de estudio, viajes nocturnos, dificultades tecnológicas y distintos obstáculos personales, Marta Carrizo finalmente recibió el título que comenzó a buscar 25 años atrás. Su historia se convirtió en un ejemplo de que una meta puede cumplirse incluso cuando el camino lleva mucho más tiempo del esperado.