Una mujer y un menor heridos tras el choque entre un auto y una moto

En la intersección de Malvinas Argentinas y Cristóbal Colón, dentro de la zona de Rivadavia, se produjo un grave incidente de tránsito. Según el personal policial a cargo le contó a DIARIO HUARPE, "el vehículo, la Toyota venía de norte a sur" y por otro lado "la moto ha venido de este a oeste" por la calzada.

El choque fue violento y como consecuencia del mismo "ahí ha sido impactada y ha quedado la moto tirada en la vereda del oeste sur" mientras los vecinos se acercaban a socorrer.

En relación a las víctimas, se informó que "en la moto venía una mujer" y que en el lugar del hecho "es una mujer que está ahí en la sed que está tirada" aguardando el traslado sanitario.

Además, testigos presenciales afirmaron que "La moto parece que hay una menor porque está en la ambulancia" siendo asistida por profesionales. Debido a la situación, los presentes indicaron que "están esperando la otra ambulancia para trasladar a la otra persona" hacia el hospital más cercano.

Sobre las características de los rodados involucrados, se detalló que "la moto es una Yamaha IBR 125" aunque en otras instancias se mencionó que el choque se produjo contra "una moto, una 150" en esa esquina. Por su parte, la camioneta era un Toyota Cross y se indicó que "en el auto también parece que venía manejando una mujer" al momento de la colisión.

El reporte oficial reiteró que "el Toyota venía de norte a sur y la moto parece que venía de oeste a este" y fue en esa trayectoria donde "ahí la impactaron". Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 13, ya que los efectivos señalaron que "esto debe pertenecer a la 13".