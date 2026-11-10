Una multitud aguarda la llegada del papa León XIV para la misa en Córdoba

Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV en una de las actividades centrales de su tercer día en la Argentina. Desde las primeras horas de este martes 10 de noviembre, una multitud permanece en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde el sumo pontífice celebrará una misa que convocará a fieles de distintos puntos de la provincia y del país.

La expectativa comenzó a crecer durante la noche del lunes, cuando numerosas personas se acercaron al predio para asegurarse un lugar y participar de la celebración religiosa. Familias, grupos parroquiales y comunidades de distintas localidades aguardaron durante horas la llegada del Papa, en una vigilia atravesada por la emoción y la expectativa.

Mientras los fieles permanecían en el lugar, los equipos de organización y seguridad avanzaban con los preparativos para recibir al pontífice. El operativo contempla controles y dispositivos especiales para ordenar el ingreso de los asistentes y garantizar el desarrollo de la actividad.

Sin embargo, la espera también estuvo marcada por un episodio trágico. Durante la vigilia en las inmediaciones de FAdeA, una persona se descompensó y falleció, según se informó durante las primeras horas de este martes.

La llegada de León XIV a Córdoba

En paralelo a la concentración de fieles, la comitiva papal inició durante la mañana el traslado hacia el Aeroparque Jorge Newbery para viajar a Córdoba. El desplazamiento generó restricciones al tránsito en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos la autopista Illia.

El arribo del Papa a la provincia mediterránea estará acompañado por un importante operativo de seguridad. La misa en FAdeA representa uno de los momentos más esperados de su primera visita oficial a la Argentina y concentra la atención de miles de personas que aguardan la posibilidad de verlo de cerca.

Después de la celebración, León XIV regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Así, Córdoba se convierte durante las primeras horas de este martes en el centro de la visita papal, con una multitud que pasó la noche esperando el encuentro con León XIV y que aguarda la llegada del pontífice para vivir una jornada histórica.