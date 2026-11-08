Una multitud espera al papa León XIV en Plaza San Martín

La visita del papa León XIV ya se vive con expectativa y entusiasmo en las calles de Buenos Aires. Una multitud se reunió este domingo en la Plaza San Martín, con banderas argentinas y del Vaticano, cánticos y expresiones de alegría, a la espera del primer encuentro del Pontífice con el país.

La concentración se desarrolla en uno de los espacios históricos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, que será escenario de la primera actividad oficial de León XIV en suelo argentino. Según el cronograma previsto, a las 17 el Papa llegará hasta el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia para depositar una ofrenda floral en homenaje al Libertador.

El acto tendrá un significado especial por el lugar elegido. Inaugurado en 1862, el monumento fue el primer monumento ecuestre de la Argentina y constituye un reconocimiento a uno de los principales protagonistas de la independencia sudamericana.

Con el paso del tiempo, la escultura se convirtió en un símbolo de la historia nacional y de la lucha por la libertad. Su elección para recibir al Papa incorpora un componente histórico a la primera jornada de la visita apostólica.

GRUPO HUARPE, presente en la llegada del Papa

En el marco de la visita histórica de León XIV, Diario Huarpe se encuentra en Plaza San Martín para registrar cómo se vive la expectativa por la llegada del Pontífice.

A través de una cobertura especial, el medio acercará imágenes, testimonios y detalles de lo que ocurre en Buenos Aires, con el objetivo de mostrar cómo la comunidad recibe al Papa en su primera actividad oficial en la Argentina.

La visita de León XIV marca un acontecimiento que vuelve a poner al país en el centro de la agenda católica internacional, después de 39 años sin la presencia de un pontífice en territorio argentino.