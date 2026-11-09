Una multitud espera en Palermo la primera misa del papa León XIV en Argentina

La expectativa por la primera misa del papa León XIV en la Argentina ya se hace sentir en las calles de Palermo. Desde las primeras horas de este lunes, cientos de personas comenzaron a reunirse en las inmediaciones de la avenida Del Libertador para conseguir un lugar y participar de la celebración multitudinaria que el Pontífice encabezará alrededor del mediodía, a metros del Monumento a los Españoles.

Entre los asistentes hay familias, grupos de peregrinos y fieles que viajaron especialmente desde diferentes provincias e incluso desde otros países. Muchos llegaron con banderas argentinas atadas a sus espaldas y otros elementos religiosos para acompañar una jornada que consideran histórica.

La concentración comenzó mucho antes del horario previsto para la misa. Algunas personas incluso pasaron la noche en la avenida Del Libertador, a la espera del paso del Papa y de la posibilidad de verlo de cerca. Con el correr de las horas, las inmediaciones del lugar comenzaron a recibir a más visitantes, mientras crecía la expectativa por el encuentro.

Entre los cánticos que se escuchan en la zona se repite una expresión que resume el clima de la jornada: «¡Que viva el Papa, el papa León!». La frase acompaña la llegada de nuevos grupos de fieles y marca el ambiente de entusiasmo que se vive en las calles.