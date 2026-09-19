Una nena de 11 años se salvó de ser atropellada en Neuquén

Una nena de 11 años resultó ilesa tras esquivar por tres segundos el impacto de una camioneta que perdió el control y terminó incrustada en el patio de una casa en Junín de los Andes, Neuquén. El hecho ocurrió este jueves cerca de las 14 en la esquina de Chubut y Gregorio Álvarez, a 100 metros del acceso a la ruta nacional 40.

La secuencia comenzó cuando una Renault Kangoo y una Toyota Hilux colisionaron en la intersección. Tras el impacto, uno de los vehículos subió a la vereda, derribó una reja perimetral negra e ingresó al jardín delantero de una vivienda, donde quedó detenido a centímetros de la pared.

Una cámara registró el momento

Una cámara de seguridad captó el instante en que la niña, vestida con un buzo rosa, caminaba hacia un kiosco. Apenas unos pasos después de que atravesara la esquina, la camioneta irrumpió en el terreno de la vivienda.

Las imágenes muestran la violencia del impacto y la nube de polvo que se generó sobre la calle de tierra. Momentos antes de que pasara la menor, un hombre y un niño de corta edad también habían circulado por ese mismo sector.

Ocurrió cerca de tres escuelas

La esquina donde ocurrió el siniestro está ubicada a una cuadra de tres instituciones educativas de Junín de los Andes. En las inmediaciones funcionan la Escuela 187 Ernesto Comelli, la EPET N° 4 y la Escuela Especial N° 9 Ruca Antú.

Las autoridades señalaron que había poca circulación de alumnos debido a que los establecimientos tenían programada una jornada institucional. Esta circunstancia evitó que hubiera una presencia habitual de estudiantes en las veredas al momento del choque.

Intervino la Policía y Bomberos

Personal de la Comisaría 25 de Junín de los Andes y efectivos de la Central 3 de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para asistir a los involucrados y realizar las pericias correspondientes. Durante el procedimiento, los efectivos tomaron declaración a la propietaria de la vivienda afectada.

La mujer manifestó que se trata del segundo episodio de características similares que sufre en el último tiempo. Según su testimonio, no es la primera vez que un vehículo termina incrustado en su terreno después de un siniestro vial ocurrido en esa misma esquina.