Una nena de dos años murió este sábado por la mañana en un trágico accidente ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 30, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Pacheco.

El hecho se produjo alrededor de las 6, cuando un hombre de 27 años conducía un Volkswagen Gol Power negro en el que viajaban la menor y su pareja. Según las primeras informaciones, el vehículo sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido en uno de los carriles centrales de la autopista.

En ese contexto, y pese a las maniobras de otros conductores para esquivarlo, una Renault Captur negra, conducida por un hombre de 49 años, impactó de lleno contra el auto detenido, provocando un violento choque que derivó en el vuelco del segundo vehículo.

Como consecuencia del fuerte impacto, la nena murió en el lugar a raíz de las graves heridas sufridas. Un médico que arribó en ambulancia constató su fallecimiento en la escena.

La madre de la víctima, de 27 años, fue trasladada en grave estado al Hospital de Pablo Nogués, donde se informó que presentaba una fractura de pelvis y una lesión vascular, aunque se encontraba consciente al momento de ser asistida.

Por su parte, el padre de la menor fue derivado al Hospital de Pacheco debido al shock que le provocó la muerte de su hija. A ese mismo centro de salud también fue trasladado el conductor del otro vehículo involucrado.

Tras el accidente, la autopista permaneció completamente cortada en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Personal de tránsito implementó desvíos a la altura de la bajada de la calle Pitágoras y el peaje del kilómetro 19,7 para facilitar el trabajo de los peritos y los equipos de emergencia.

La causa quedó en manos de la fiscal Karina Bianchi y es investigada por la Comisaría 5ª de El Talar, que busca determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro.