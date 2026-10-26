Una niña de dos años sufrió graves lesiones en el rostro y el cráneo luego de ser atacada por un perro pitbull en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Por la complejidad de las heridas, la pequeña debió ser trasladada a Santa Fe para continuar con la atención médica.

El episodio ocurrió durante el domingo 25 de octubre en una vivienda ubicada sobre calle San Francisco de Asís. La menor fue asistida inicialmente en el hospital local, donde los profesionales evaluaron la gravedad de las lesiones.

Según informó Diario 13 San Juan, posteriormente fue derivada al Hospital de Niños Orlando Alassia, ubicado en la capital santafesina, para recibir atención especializada.

Cómo habría ocurrido el ataque

De acuerdo con el relato del padre de la niña, la pequeña habría ingresado a la casa de una vecina cuando se produjo el ataque.

Según la información difundida por medios locales, efectivos policiales acudieron al domicilio y entrevistaron a una mujer de 64 años. La vecina manifestó que la menor habría entrado a uno de los dormitorios de la vivienda, donde se encontraba el animal.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el episodio todavía son materia de investigación.

La Fiscalía ordenó secuestrar al perro

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino la Fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del animal para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales actualizados sobre la evolución de la niña luego de su traslado a Santa Fe.

El caso vuelve a poner en foco los riesgos de los ataques de perros, especialmente cuando hay niños pequeños, y la importancia de adoptar medidas de prevención y supervisión para evitar situaciones de este tipo.