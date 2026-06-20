Una nena de ocho años murió tras volcar el UTV que conducía durante unas vacaciones familiares en un hecho que ocurrió en una zona turística y que ahora es materia de investigación judicial.

El siniestro se produjo cuando, por motivos que aún no fueron esclarecidos, la menor perdió el control del vehículo todo terreno, lo que provocó un violento vuelco que terminó siendo fatal.

En el lugar trabajaron servicios de emergencia, que constataron el fallecimiento de la niña en el sitio del accidente debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El hecho generó una fuerte conmoción en el entorno familiar, mientras que las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo la menor accedió a la conducción del UTV y en qué condiciones se produjo el hecho.

La investigación busca establecer responsabilidades y reconstruir la secuencia del accidente, que ocurrió en el marco de un viaje familiar en un destino turístico aún no especificado oficialmente.

El caso se suma a otros episodios recientes vinculados al uso de vehículos todo terreno en contextos recreativos, donde la falta de control y supervisión suele ser un factor de riesgo determinante.