Una nena de 8 años escuchó los gritos de su mamá, corrió a mirar las cámaras de seguridad de su casa y vio cómo su papá la atacaba a puñaladas. El brutal episodio ocurrió en una vivienda de Villa Devoto y terminó con la muerte de Romina María de los Ángeles Calvo.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Pedro Morán al 5200. Según fuentes con acceso a la investigación, la mujer pidió auxilio mientras su marido la atacaba con un cuchillo de carnicero.

La menor se encontraba en la vivienda cuando escuchó los gritos. En ese momento corrió hasta las pantallas que mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad y observó el ataque que estaba ocurriendo en el dormitorio.

“Escuchó gritos, corrió a ver las pantallas y vio que la mataba en el dormitorio, ahí avisó y llamaron al 911”, señalaron fuentes del caso.

La niña fue entonces a buscar a su hermano mayor, de 21 años, quien se comunicó con el servicio de emergencias para pedir ayuda. Sin embargo, cuando llegó personal del SAME, los médicos encontraron a Calvo sin vida.

La víctima tenía una herida de arma blanca en el cuello. “No pudimos hacer nada”, explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, al referirse al operativo.

El acusado intentó escapar y se hirió

Después del ataque, el hombre salió corriendo de la vivienda e intentó escapar. Durante la huida, según los investigadores, se provocó una herida cortante en el cuello.

La Policía de la Ciudad logró localizarlo a unos 200 metros de la casa. Debido a la importante pérdida de sangre que había sufrido, fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en estado grave.

Además, los investigadores secuestraron un cuchillo de gran tamaño que habría sido utilizado durante el ataque.

Las cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda son ahora una de las principales pruebas incorporadas a la causa. Había dispositivos ubicados en distintos sectores de la casa, incluido el dormitorio donde ocurrió el asesinato.

Los investigadores intentan determinar si existían denuncias previas o antecedentes de violencia de género entre la pareja. Tampoco descartan que la instalación de las cámaras pudiera estar vinculada con una eventual separación conflictiva o con una situación de control ejercida por el acusado sobre su familia.

La investigación busca reconstruir las circunstancias del ataque y establecer los antecedentes de la relación entre la víctima y el hombre detenido, mientras la familia de la mujer queda atravesada por un crimen que fue presenciado indirectamente por su hija de apenas 8 años.