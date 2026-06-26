Una niña de 15 años fue madre y convivió desde los 13 con su agresor, un changarín de 49 años

Un hecho de conmoción social sacude al departamento de Caucete, donde una adolescente de 15 años se convirtió en madre en mayo pasado, revelando un entramado de abuso sexual que se prolongaba desde que la víctima contaba con apenas 13 años de edad. El presunto autor del delito, un changarín de 49 años, quien triplica la edad de la joven, permanece en libertad mientras avanza la investigación judicial.

La situación salió a la luz a raíz de la internación de la menor para el parto. Fue en ese contexto que los equipos interdisciplinarios de la Dirección de la Niñez, Familia y Adolescencia, al entrevistar a la joven y a su entorno familiar durante la primera semana de junio, descubrieron la aterradora realidad que se ocultaba detrás del embarazo. La denuncia formal fue radicada por una funcionaria municipal de Caucete, lo que motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) ANIVI, a cargo del fiscal Mariano Juárez.

Según trascendió, la adolescente habría manifestado que mantenía una relación de "pareja" o "noviazgo" con el imputado desde sus 13 años, en un vínculo caracterizado por la manipulación y la naturalización de la violencia por parte del adulto. La convivencia se habría formalizado en agosto o septiembre de 2024, cuando la menor, con 14 años, se trasladó a la vivienda del hombre, un inmueble donde además residen los hijos de él —todos mayores de edad—, una hermana y sobrinos del sospechoso. Fuentes consultadas indicaron que la propia adolescente habría relatado que su familia estaba al tanto y de acuerdo con dicha relación.

Actuación judicial y medidas de protección

La causa, que podría encuadrarse como presunto delito de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de una menor de 16 años, se encuentra a cargo de la jueza de garantías Flavia Allende. La magistrada ha dispuesto un estricto conjunto de medidas cautelares para resguardar a la víctima y a su bebé de un mes y medio de vida.

Entre las resoluciones adoptadas, se ordenó la exclusión del hogar del presunto abusador y se estableció una prohibición de acercamiento a la menor en un radio no menor a los 300 metros. Pese a la gravedad de los hechos, el sujeto no fue detenido; sin embargo, su situación procesal se torna compleja y ya ha designado al abogado Claudio Vera como su defensor para hacer frente a un posible arresto, según informaron fuentes judiciales a este medio.

Paralelamente, la adolescente y su hijo se encuentran bajo resguardo del Estado a través de la Dirección de la Niñez, buscando garantizar su integridad física y psicológica, así como la del recién nacido.

Antecedentes de vulnerabilidad y fallas en el sistema de salud

Uno de los datos que salió a la luz es el relato sobre un intento de prevención previo al embarazo. De acuerdo a las versiones recogidas, antes de quedar gestante, la niña habría concurrido al centro de salud 9 de Julio con la intención de acceder a un implante anticonceptivo. En esa oportunidad, se le habría negado el procedimiento argumentando su corta edad.

El caso permanece en etapa de instrucción, a la espera de la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer el entramado de abuso y omisión que rodeó a la menor durante los últimos dos años. Mientras tanto, el acusado, que cuadruplica la edad de su víctima, continúa en libertad, aunque sujeto a las restricciones judiciales impuestas.