Una niña de tres años en Rivadavia tomó viagra por accidente y fue internada

Una niña de 3 años ingirió por accidente cuatro comprimidos de Viagra pertenecientes a su padre y debió ser trasladada al centro de salud. El dramático hecho se produjo durante la madrugada en una vivienda del Lote Hogar N° 30 ubicado entre las arterias Ignacio y Pellegrini dentro del departamento Rivadavia.

Los progenitores de la menor advirtieron la situación a las 4:20 horas tras un desafortunado descuido familiar en el hogar. De inmediato dieron aviso a las autoridades de la Comisaría 38° y solicitaron asistencia medica urgente para controlar el estado de la pequeña paciente de corta edad.

Al lugar del incidente acudió la ambulancia del servicio 107 a cargo del interno 115 para brindar los primeros auxilios. El profesional del equipo médico examinó a la pequeña y confirmó que se encontraba estable pero ordenó el traslado inmediato para una mejor atención.

La paciente fue ingresada en el Hospital Marcial Quiroga donde el equipo de guardia pediátrica asumió la responsabilidad de su cuidado. La niña permaneció en el nosocomio bajo estricta observación médica con el fin de monitorear de cerca su evolución de salud.