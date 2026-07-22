El incendio forestal que desde hace varios días avanza sobre la zona de Iruya, en la provincia de Salta, dejó como saldo una niña de 12 años gravemente herida, un hombre fallecido y cuantiosas pérdidas materiales para las comunidades afectadas.

La menor sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo mientras se encontraba en el paraje Corrales, perteneciente a la comunidad indígena La Mesada. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internada.

El operativo de evacuación presentó importantes dificultades por las condiciones geográficas de la zona. Inicialmente, la niña fue atendida en el Hospital Materno Infantil de Jujuy y, posteriormente, derivada mediante un vuelo sanitario al centro pediátrico porteño para recibir tratamiento especializado.

Durante el mismo incendio, una hermana de la víctima también sufrió quemaduras, aunque de menor gravedad, y continúa bajo atención médica en la región. Además, otros integrantes de la comunidad recibieron asistencia sanitaria por lesiones leves sin necesidad de ser hospitalizados.

Miles de hectáreas arrasadas

Las llamas ya afectaron una superficie estimada en 7.000 hectáreas, destruyendo pastizales, puestos rurales y animales de cría, principal fuente de ingresos para unas 50 familias de pequeños productores de la región.

El fuego continúa generando serios daños ambientales y económicos en una zona de difícil acceso, donde los equipos de emergencia trabajan para contener el avance de las llamas.

Un productor murió al intentar salvar a sus animales

La tragedia también dejó una víctima fatal. Un hombre de 38 años perdió la vida mientras intentaba rescatar a su ganado en el paraje Punta Laja, una zona de alta montaña ubicada entre Nazareno e Iruya.

Según informó el medio Qué Pasa Salta, el productor rural decidió separarse del grupo con el que recorría el lugar al observar que el fuego amenazaba a sus animales. Horas más tarde, al perder contacto con él, sus acompañantes alertaron a las autoridades y se inició un operativo de búsqueda.

Finalmente, el hombre fue encontrado sin vida en el sector afectado por el incendio.

La investigación sobre las circunstancias del fallecimiento quedó a cargo del fiscal penal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas durante la feria judicial.

Mientras continúan las tareas para controlar el incendio, las autoridades mantienen la asistencia a las familias damnificadas y evalúan el impacto total de uno de los focos forestales más importantes registrados en la región durante este invierno.