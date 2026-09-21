Una noche a puro punk rock con Cadena Perpetua en San Juan

Cadena Perpetua llegará a San Juan este viernes 25 de septiembre para presentarse en Quattro Club, en el marco de su Tour 2026. La banda argentina de punk rock ofrecerá un recital en el que recorrerá parte de sus canciones clásicas y presentará su nuevo material discográfico.

El show comenzará a las 21 en el espacio ubicado sobre avenida Rawson 1490 Sur, en Capital, y contará además con la participación de tres bandas invitadas: Héroes de Nadie, ESHA y Críacuervo.

La presentación fue anunciada como una noche dedicada al punk rock, con un repertorio que combinará los temas más reconocidos de Cadena Perpetua con las canciones de su nueva producción.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de TicketUno o de forma presencial en dos puntos de venta de San Juan. Uno de ellos es Tío Flaco, ubicado en avenida Rioja 87 Norte, en Capital. El otro es Cultura Under Peatonal, en Rivadavia 238 Este, Galería Unicentro, donde funcionaba Factory.

El recital forma parte de la agenda de presentaciones que Cadena Perpetua desarrolla durante su Tour 2026 y tendrá como escenario a Quattro Club. La propuesta apunta a reunir a seguidores de la banda y público local en una jornada que combinará música en vivo y la participación de artistas sanjuaninos.

La producción del espectáculo está a cargo de MO Bookings, mientras que la prensa corresponde a Ema Cavalli/Dynamo Rock. El evento cuenta además con el auspicio de distintas marcas y empresas.

Cadena Perpetua en San Juan

Fecha: viernes 25 de septiembre



Hora: 21



Lugar: Quattro Club, avenida Rawson 1490 Sur, Capital



Bandas invitadas: Héroes de Nadie, ESHA y Críacuervo



Entradas: TicketUno, Tío Flaco y Cultura Under Peatonal.