Quienes se quedaron con ganas de recorrer la feria el sábado por el viento Zonda tendrán otra oportunidad este lunes 23 de noviembre. El predio del Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, abrirá a las 20 con entrada libre y gratuita. La última actuación de la Fiesta Nacional del Sol 2026 estará a cargo de Omega, en el escenario La Peña.

El Gobierno de San Juan y la organización actualizaron el horario de apertura, que en un primer momento se había fijado para las 19. Las 20 son la referencia para quienes quieran entrar a recorrer los stands o cenar en los patios de comidas. El comunicado no precisa a qué hora comenzará el recital de Omega.

Del paseo de emprendedores a las degustaciones

Uno de los lugares para recorrer antes del show es la Plaza de los Emprendedores. Allí, más de 30 proyectos sanjuaninos ofrecen sus productos. En ese mismo sector hay música en vivo y puestos de comida para quienes quieran sentarse a cenar entre una visita y otra.

En la Plaza de la Vid y el Olivo, el recorrido se hace con los propios productores. Bodegas y empresas olivícolas exhiben lo que elaboran, explican las diferencias entre las variedades y ofrecen degustaciones. Es uno de los espacios que el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación confirmó para este lunes.

Para las familias que vayan con chicos, el stand “San Juan, tierra en transformación” propone experimentar y cocinar. Otra opción es el Paseo Federal, donde los 19 departamentos tienen puestos propios con artesanías, productos regionales e información para conocer sus destinos turísticos.

Qué pasó el sábado y por qué se sumó este lunes

El sábado 21, el alerta por fuertes ráfagas obligó a suspender las actividades de la feria. La medida alcanzó a los stands, los patios de comidas y los espectáculos de los escenarios locales. Para los feriantes significó perder una de las jornadas de venta previstas para el fin de semana.

El viento dejó daños menores en el predio de Pocito. Durante la madrugada se hicieron reparaciones y el domingo la feria volvió a recibir visitantes. Quienes tenían entradas del sábado para la feria o para el espectáculo del Velódromo Vicente Alejo Chancay pudieron utilizarlas ese día.

La fecha adicional del lunes permite recuperar parte de la programación artística pendiente y les da a los expositores una noche más de atención al público. Esta vez puede entrar gratis cualquier persona, incluso si no había comprado una entrada para el sábado.

Omega cambia de escenario para la despedida

En la grilla original, Omega figuraba entre los grupos sanjuaninos que tocarían el domingo en el estadio. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, adelantó que la actuación pasaría al lunes. El último comunicado confirmó que el baile será en La Peña, dentro del predio ferial.

Los hermanos Hugo y Alejandro Flores ya tocaban cuarteto en Villa del Carril cuando su grupo todavía se llamaba Los Fugitivos. Con Hugo en la voz, Omega llevó su música de los bailes de barrio a escenarios de todo el país. Entre sus grabaciones más conocidas está “La mejor versión de mí”, que hizo junto a Nicolás Sattler, de Q’ Lokura.