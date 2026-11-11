“Una nueva vida es posible”, los testimonios que emocionaron al Papa en Devoto

Cristian, Maximiliano y Reinaldo compartieron sus historias ante el papa León XIV durante su visita a la cárcel de Devoto. Las adicciones, el alejamiento de sus familias, el arrepentimiento y el reencuentro con la fe fueron los ejes de tres relatos que pusieron en primer plano la posibilidad de transformar la vida, incluso durante el encierro. Uno de ellos está próximo a recuperar la libertad y otro ya logró reconstruir su vida fuera del penal.

El encuentro estuvo marcado por tres testimonios personales que reflejaron distintas etapas de un mismo proceso: el reconocimiento de los errores, el pedido de perdón y la búsqueda de una nueva oportunidad. Frente al Pontífice, los internos hablaron de cómo la Pastoral Carcelaria y el acercamiento a Jesús modificaron su manera de entender el presente y proyectar el futuro.

Cristian: de la calle y las adicciones al deseo de empezar de nuevo

Cristian tiene 29 años y está privado de su libertad desde 2025. Su relato comenzó con una referencia a los años en los que vivió en situación de calle, atravesado por el consumo de drogas y alcohol. Según contó, las adicciones lo llevaron a cometer delitos para sostener ese consumo y terminaron alejándolo de su familia, de sus afectos y de su trabajo.

Recordó especialmente el momento de su detención y las noches en las que no podía dormir. En esos momentos, dijo, regresaban a su memoria los consejos de su madre y el dolor por no haberlos escuchado a tiempo.

Su acercamiento a la capilla del penal marcó un cambio. Allí encontró un espacio de acompañamiento y comenzó a reconstruir su vínculo con la fe. “Sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con él”, expresó.

Cristian aseguró que ese proceso le permitió recuperar la paz, la alegría y el sentido de su existencia. También pidió perdón a Dios, a su familia y a todas las personas a las que pudo haber lastimado.

A punto de recuperar la libertad, contó que tiene proyectos concretos: conseguir trabajo, tener un techo propio, volver a la iglesia y, con el tiempo, formar una familia.

Su mensaje estuvo dirigido especialmente a quienes atraviesan situaciones de adicción: “Siempre hay una salida y Dios escucha. Tengan fe y pongan de su voluntad porque se puede salir. Hay una nueva vida por vivir y esa vida está en Jesús”.

Maximiliano: recuperar el vínculo con sus hijas y construir otra vida

El segundo testimonio fue el de Maximiliano, quien también habló de los años que pasó atravesado por el consumo de drogas y alcohol. Describió una vida marcada por las noches sin dormir, el distanciamiento familiar y el tiempo perdido junto a sus hijas.

La detención, explicó, significó una interrupción de ese ritmo de vida y una oportunidad para tomar conciencia de su situación. Ya dentro del penal comenzó a asistir a la capilla, donde recuperó recuerdos de su infancia vinculados con la Iglesia y volvió a sentirse acompañado por Dios.

“Volví a sentirme un hijo amado por Dios, a reconocer lo bueno que hay en mí y a reencontrarme con ese niño interior para volver a verlo sonreír”, relató.

Entre sus principales deseos mencionó conseguir un trabajo digno, construir un hogar y recuperar el vínculo cotidiano con sus hijas. También expresó su intención de demostrarles que su padre puede cambiar y construir una vida diferente.

En su intervención, pidió perdón a su familia, a la madre de sus hijas y a las personas a las que les hizo daño. Además, dejó una advertencia sobre el alcance de las adicciones: “La droga es una verdadera pandemia”.

Su mensaje estuvo centrado en la posibilidad de pedir ayuda y comenzar de nuevo. “Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo y hay una vida que merece ser vivida. Pidan ayuda. Dios siempre está ahí”, sostuvo.

Maximiliano también manifestó su deseo de que su experiencia pueda convertirse en una oportunidad para ayudar a otras personas y devolverle algo a la sociedad a través del servicio al prójimo.

Reinaldo: el abrazo de Jesús y una vida después de la cárcel

El tercer testimonio tuvo una particularidad: Reinaldo ya recuperó su libertad. Es padre de cuatro hijos y eligió no detenerse en los detalles de su pasado, sino contar cómo la experiencia en el penal se convirtió en el punto de partida de una transformación personal.

“Si bien es verdad que alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario señalado para que fuera transformada”, afirmó ante León XIV.

Su relato estuvo atravesado por una imagen que repitió durante su intervención: el abrazo de Jesús. Según explicó, ese encuentro espiritual le permitió sanar heridas, recuperar la esperanza y comprender que podía construir una vida diferente.

Identificó a la Pastoral Carcelaria como una pieza fundamental de ese proceso. Mencionó especialmente a los padres Matías y Pablo y a los voluntarios que visitan semanalmente el establecimiento para acompañar a las personas privadas de la libertad.

“Ese abrazo llegó por medio de la Pastoral Carcelaria”, explicó. Para Reinaldo, ese acompañamiento fue una manera concreta de experimentar el amor de Dios y recuperar la confianza en sí mismo.

Actualmente, aseguró que intenta ser cada día mejor padre, hijo, amigo, hermano y ciudadano. Reconoció que la vida después del encierro también presenta dificultades, pero sostuvo que encontró un nuevo sentido para afrontar el presente.

Su mensaje fue una síntesis del espíritu del encuentro: “Una nueva vida es posible. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos para abrazarnos”.

Tres historias con un mensaje común ante el Papa

Los relatos de Cristian, Maximiliano y Reinaldo tuvieron diferencias, pero coincidieron en tres aspectos: el impacto de las adicciones y las rupturas familiares, el acompañamiento espiritual durante el encierro y la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida.

La familia apareció como una de las principales deudas pendientes. Cristian habló del dolor por haberse alejado de su madre; Maximiliano, del tiempo perdido con sus hijas; y Reinaldo, de su esfuerzo cotidiano por ser un mejor padre.

La fe, por su parte, fue presentada como una herramienta para reconocer los errores, pedir perdón y encontrar fuerzas para cambiar. En los tres casos, la capilla y el trabajo de la Pastoral Carcelaria fueron señalados como espacios fundamentales para ese proceso.

Frente a León XIV, los internos no solamente compartieron sus historias personales. También buscaron transmitir un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares: las adicciones no tienen por qué definir toda una vida y la privación de la libertad no significa que se haya perdido la posibilidad de cambiar.

El encuentro convirtió así a los propios internos en protagonistas de una jornada en la que la Iglesia puso el acento en la misericordia, el acompañamiento y la dignidad humana. No se trató de desconocer los errores cometidos, sino de mostrar que, incluso después de ellos, puede existir un camino de arrepentimiento y una nueva oportunidad.