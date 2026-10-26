Una nueva web reúne la oferta de 257 emprendedores sanjuaninos

La Dirección de Economía Social de San Juan presentó una nueva plataforma digital que reúne productos de emprendedores locales, permite sumar nuevos integrantes al Registro Provincial y ofrece información sobre ferias y programas de responsabilidad social. La directora del área, Cinthya Garrido, brindó los detalles de la iniciativa.

La página web economiasocial.sanjuan.gov.ar busca fortalecer el ecosistema emprendedor de la provincia mediante una herramienta tecnológica que facilite el contacto entre quienes producen y el público interesado en sus productos.

“Es una herramienta tecnológica que permite la articulación entre los emprendedores y el público en general para poder seguir brindándoles herramientas de crecimiento a nuestro ecosistema emprendedor”, explicó Garrido.

El lanzamiento es el resultado de un trabajo conjunto entre el equipo técnico de la Secretaría de Modernización y la Dirección de Economía Social, en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno provincial para acompañar el desarrollo de los emprendimientos locales.

Más de 250 emprendedores en la plataforma

Uno de los principales apartados del sitio permite consultar la oferta de 257 emprendedores sanjuaninos, cuyos productos están organizados por rubros para facilitar la búsqueda. Entre las categorías disponibles se encuentran cerámica, vitrofusión, madera y textil, entre otras.

Garrido explicó que, para esta primera etapa, seleccionaron emprendimientos que cuentan con un mayor grado de desarrollo y mantienen activas sus redes sociales. El objetivo es promover el uso de las herramientas digitales como parte de las estrategias de crecimiento comercial. “Estamos tratando de fortalecer y hacer mucho hincapié en que utilicen la tecnología a favor y no en contra”, señaló la funcionaria.

Además, el sitio cuenta con un apartado de inscripción al Registro Provincial de Emprendedores. A través de un código QR o un enlace, quienes todavía no forman parte del registro podrán completar el procedimiento para incorporarse.

Según precisó Garrido, actualmente la provincia cuenta con más de 4.000 emprendedores registrados. La expectativa es que la nueva plataforma también contribuya a ampliar esa base de datos y a sumar a quienes todavía no se encuentran vinculados con el organismo.

Información sobre ferias y responsabilidad social

La web también incluye un carrusel con información sobre las ferias organizadas por la Dirección de Economía Social. Allí se podrán consultar los lugares previstos y las fechas tentativas de las próximas actividades, aunque estas podrán modificarse.

De esta manera, la plataforma busca funcionar como un canal de información para que los emprendedores y los consumidores puedan conocer las propuestas comerciales y los espacios de encuentro que se desarrollarán en la provincia.

Otro de los apartados está dedicado a la responsabilidad social, un programa que promueve la articulación entre el sector público, las empresas privadas y las organizaciones civiles. “Nos incumbe a todos”, sostuvo Garrido al explicar que la iniciativa apunta a generar un acompañamiento más cercano y desarrollar acciones con mayor impacto en la comunidad.

Con estas herramientas, la Dirección de Economía Social busca ampliar la visibilidad de los emprendimientos sanjuaninos, facilitar el acceso del público a sus productos y promover la incorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo de la actividad.