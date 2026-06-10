Una ola polar llegará a Argentina: cómo y cuándo afectará a San Juan

Argentina se prepara para enfrentar un cambio climático significativo durante la próxima semana según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional emitidos este 10 de junio 2026. Los especialistas del organismo alertaron sobre la llegada de una masa de aire polar que provocará un marcado descenso en los registros térmicos de diversas regiones del país.

Desde la entidad explicaron que "el cambio de tiempo estará asociado al paso de un frente frío que generará un descenso de las temperaturas mínimas y máximas" en el territorio nacional. Las proyecciones indican que los efectos serán más notorios en las ciudades pertenecientes a la región pampeana, Cuyo y el sector central de Argentina.

De acuerdo con la información oficial, "las mínimas podrían ubicarse por debajo de los valores registrados durante los últimos días" en las zonas mencionadas. El impacto se sentirá con mayor intensidad durante las primeras horas de la jornada, presentando mañanas muy frías. Además, se advirtió que la presencia de viento contribuirá a que la sensación térmica sea todavía más baja que la temperatura real en estas áreas geográficas.