La ONG VE sin Filtro denunció que 177 dominios web continuaban bloqueados este viernes en Venezuela, entre ellos 72 correspondientes a medios de noticias, pese a que el Gobierno había anunciado ocho días antes el levantamiento de restricciones digitales.

Entre los sitios que seguían sin poder ser consultados figuraban medios venezolanos como TalCual y El Nacional, además del portal de investigación Armando.info. También permanecían bloqueados NTN24, The Wall Street Journal e Infobae, que continúa inaccesible en el país desde octubre de 2014.

El relevamiento no se limitó a portales periodísticos. VE sin Filtro detectó además restricciones sobre 30 dominios vinculados a herramientas VPN, utilizadas para evadir bloqueos, 25 plataformas de multimedia, comercio y comunicación, 19 sitios de política y diez páginas relacionadas con derechos humanos.

La organización reclamó que se levanten todas las restricciones y pidió transparencia sobre las órdenes de censura emitidas durante los últimos años, además de garantías para evitar nuevos bloqueos arbitrarios.

El 17 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones había anunciado el “restablecimiento formal del acceso” a distintas plataformas y medios nacionales e internacionales por orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Sin embargo, hasta esta semana solo se había verificado el desbloqueo de 18 dominios.

La denuncia coincidió con el cierre del segundo ciclo de conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana, instancia que incluyó una mesa técnica dedicada específicamente a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Horas después de que se conociera el informe de VE sin Filtro, Rodríguez ordenó el levantamiento “inmediato” de las restricciones contra otro grupo de plataformas y portales que aún permanecían bloqueados. El anuncio, sin embargo, no detalló qué sitios serían alcanzados ni cuántos dominios serían habilitados.

La medida fue comunicada inicialmente por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela. La publicación fue luego eliminada y republicada con una modificación: el término “desbloqueo” fue reemplazado por “medidas administrativas”.

El Gobierno venezolano sostuvo que la decisión se tomó en el marco del proceso de diálogo y reafirmó públicamente su compromiso con la diversidad de pensamiento y el acceso a la información.

La situación de los medios bloqueados ya había generado cuestionamientos internacionales. Días atrás, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había reclamado nuevas medidas para levantar las restricciones que todavía afectan a distintos sitios informativos.